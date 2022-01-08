Dolar
13.84
Euro
15.76
Altın
1,796.42
ETH/USDT
3,224.30
BTC/USDT
41,912.00
BIST 100
2,033.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Sivasspor, Konyaspor'a konuk olacak

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Halife Yalçınkaya   | 08.01.2022
Sivasspor, Konyaspor'a konuk olacak

Sivas

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Süper Lig'in ilk yarısında 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgi alarak 26 puan toplayan Sivasspor, 39 puanla sıralamada 2. basamakta bulunan Konyaspor karşısında galibiyet arayacak.

Sivasspor'da bu karşılaşma öncesi sakatlığı bulunan Ziya Erdal, Jorge Felix, Fredrik Ulvestad ile ülkelerinin milli takımında olan Max Gradel ile Fayçal Fajr'da kadroda yer almayacak.

Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak Konya'ya gidecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tokyo'da Kovid-19 günlük vakaları bir haftada 15 kat arttı
Gaziantep FK'de 5 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Kovid-19'u atlattıktan 10 gün sonra bebeğine kavuşan anneden gebelere aşı çağrısı
Dünya genelinde Kovid-19 vakalarının sayısı 303 milyonu geçti
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 300 bini aştı

Benzer haberler

Gaziantep FK'de 5 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Gaziantep FK'de 5 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Sivasspor, Konyaspor'a konuk olacak

Trabzonspor'dan tarihi puan

Afrika Uluslar Kupası yarın başlıyor

Afrika Uluslar Kupası yarın başlıyor
Göztepe ikinci devrenin ilk maçında Antalyaspor'u konuk edecek

Göztepe ikinci devrenin ilk maçında Antalyaspor'u konuk edecek
Altay ligin ikinci yarısına Kayserispor deplasmanında başlayacak

Altay ligin ikinci yarısına Kayserispor deplasmanında başlayacak