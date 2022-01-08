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Spor, Futbol, Koronavirüs

Gaziantep FK'de 5 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Süper Lig'in 20. haftasında bugün VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek olan Gaziantep Futbol Kulübü'nde 5 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Adsız Günebakan   | 08.01.2022
Gaziantep FK'de 5 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Gaziantep

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, VavaCars Fatih Karagümrük maçı öncesi futbolcu, teknik heyet ve kulüp personeline Kovid-19 testi yapıldı. 5 futbolcunun test sonucunun pozitif olduğu belirlendi.

Açıklamada, "Futbolcumuzun izolasyon ve tedavi süreci ilgili protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

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