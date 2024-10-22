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Spor, Futbol

Sivasspor galibiyete odaklandı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, Adana Demirspor maçını kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

Halife Yalçınkaya  | 22.10.2024 - Güncelleme : 22.10.2024
Sivasspor galibiyete odaklandı Fotoğraf: Serhat Zafer / AA

Sivas

Uygun, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta sahalarında Atakaş Hatayspor'u yendikleri için mutlu olduklarını belirtti.

Santrafor sıkıntısı yaşadıklarını, sakatlığı süren Rey Manaj'ın tam hazır olmamasına rağmen Hatay maçında dönmesinin sevindirici olduğunu aktaran Uygun, "Rey Manaj attığı gollerle takımın galibiyetinde başrol oynadı. Takımı motive etmesi ve öz güven kazandırması adına bize çok büyük katkı yaptı." dedi.

Cuma günün Adana Demirspor ile zorlu bir maça çıkacaklarını dile getiren Uygun, şunları kaydetti:

"Rakibimizin üst seviyede kaliteli ayaklara sahip oyuncuları var. Fakat yaklaşık 4-5 aydır yaşadıkları bazı krizler var. Ekonomik kriz yaşıyorlar ama takımın kalitesi çok yüksek seviyede. Zor bir maç bizi bekliyor. İnşallah galibiyet serisi başlatırız. Önümüzdeki günlere daha güzel bakmak adına kazanmak istiyoruz."

Hazırlıklarını sürdürdüler

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İdmanda futbolcular gruplar halinde pas çalışması yaptı. Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Sivasspor, yarınki antrenmanla 25 Ekim Cuma günü oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarına devam edecek.

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