Sivasspor galibiyete hasret

Sivas
Süper Lig'in 31. haftasında sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup olan Demir Grup Sivasspor, galibiyet hasretini sonlandıramadı.
Şampiyonluk mücadelesi veren takımlar arasında yer alan kırmızı-beyazlı ekip, son 4 maçını kazanamayarak zirve yarışında önemli yara aldı.
Ligde en son 27. haftada sahasında Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup eden Sivas ekibi, sonraki haftalarda 3 puana hasret kaldı.
Ligin 28. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile 2-2 berabere kalan Sivasspor, bir sonraki hafta ise sahasında Hes Kablo Kayserispor'a 2-0 kaybetti.
Golsüz berabere kaldığı Kasımpaşa deplasmanında da galibiyet sevinci yaşayamayan kırmızı-beyazlı ekip, ligin 31. haftasında dün Yeni Malatyaspor'a iç sahada 1-0 kaybederek geride kalan son 4 haftada taraftarına galibiyet sevinci yaşatamadı.
Sivasspor, son 4 maçında kalesinde gördüğü 5 gole, 2 golle yanıt verebildi.
Geride kalan 31 haftalık periyotta 15 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 54 puan toplayan kırmızı-beyazlılar, puan cetvelinde 3. sıradaki yerini korudu.
Sivas ekibi, ligin 32. haftasında 12 Temmuz Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.