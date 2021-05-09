Sivasspor beraberliğe 'abone' oldu

Sivas
Süper Lig'de dün sahasında Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kalan kırmızı-beyazlılar, beraberlik sayısını 17'ye yükseltti.
Sivas ekibi, 7 müsabakada golsüz, 7 müsabakada da 1-1'lik skorlarla rakipleriyle puanı paylaştı, 3 müsabakada da 2-2'lik skorla sahadan ayrıldı.
Çıktığı 38 maçta 14 galibiyet, 17 beraberlik ve 7 yenilgisi olan Sivasspor'un 59 puanı bulunuyor.
Sivasspor'u, Antalyaspor takip ediyor
Kırmızı-beyazlı ekibi, 16 beraberlikle Fraport TAV Antalyaspor, 14 beraberlikle de Helenex Yeni Malatyaspor takip ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.