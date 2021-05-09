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Spor, Futbol

Sivasspor beraberliğe 'abone' oldu

Süper Lig'de çıktığı 38 maçta 17 kez sahadan eşitlikle ayrılan Demir Grup Sivasspor, ligin en fazla berabere kalan takımı konumunda bulunuyor.

Serhat Zafer   | 09.05.2021
Sivasspor beraberliğe 'abone' oldu Fotoğraf: Halife Yalçınkaya/AA

Sivas

Süper Lig'de dün sahasında Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kalan kırmızı-beyazlılar, beraberlik sayısını 17'ye yükseltti.

Sivas ekibi, 7 müsabakada golsüz, 7 müsabakada da 1-1'lik skorlarla rakipleriyle puanı paylaştı, 3 müsabakada da 2-2'lik skorla sahadan ayrıldı.

Çıktığı 38 maçta 14 galibiyet, 17 beraberlik ve 7 yenilgisi olan Sivasspor'un 59 puanı bulunuyor.

Sivasspor'u, Antalyaspor takip ediyor

Kırmızı-beyazlı ekibi, 16 beraberlikle Fraport TAV Antalyaspor, 14 beraberlikle de Helenex Yeni Malatyaspor takip ediyor.

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