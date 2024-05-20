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Spor, Futbol

Serie A'da Inter ile Lazio berabere kaldı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 37. haftasında şampiyon Inter, sahasında Lazio ile 1-1 berabere kaldı.

Mutlu Demirtaştan  | 20.05.2024 - Güncelleme : 20.05.2024
Serie A'da Inter ile Lazio berabere kaldı

İstanbul

Serie A'da şampiyonluğunu önceki haftalarda ilan eden Inter, Giuseppe Meazza Stadı'nda Lazio'yu ağırladı.

Lazio, 32. dakikada Daichi Kamada'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Inter, rakibine 87. dakikada Denzel Dumfries'in golüyle cevap verdi ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Inter'de maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 77 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla Inter, 93 puana çıktı. Lazio ise 60 puanla 7. sırada yer aldı.

Öte yandan günün diğer maçında Cagliari'ye 2-0 yenilen Sassuolo, Salernitana'nın ardından bitime bir hafta kala ligden düşmesi kesinleşen ikinci takım oldu.

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