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Spor, Futbol

Serie A'da Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle kazandı

İtalya Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun attığı gollerle Torino'yu 2-0 mağlup etti.

Yunus Kaymaz  | 28.04.2024 - Güncelleme : 28.04.2024
Serie A'da Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle kazandı

İstanbul

Serie A'da şampiyonluğunu ilan eden Inter, 34. hafta mücadelesinde Torino'yu ağırladı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri biri penaltıdan olmak üzere 56 ve 60. dakikalarda Hakan Çalhanoğlu attı.

Karşılaşmanın 49. dakikasında Torino forması giyen Adrien Tamaze kırmızı kart görürken, iki gol atan Hakan Çalhanoğlu 63. dakikada yerini Kristjan Asllani'ye bıraktı.

Inter bu galibiyetle puanını 89'a çıkardı. Torino ise 46 puanda kaldı.


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