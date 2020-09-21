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Spor, Futbol

Sergen Yalçın'ın Kovid-19 testi negatif çıktı

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Sergen Yalçın'ın ilgili protokoller uyarınca gerçekleştirilen kontrol PCR ve klinik tarama testlerinde negatif sonuç saptandığı bildirildi.

Süha Gür   | 21.09.2020
Sergen Yalçın'ın Kovid-19 testi negatif çıktı

İstanbul

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Sergen Yalçın'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif sonuçlandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol takımımıza Trabzonspor müsabakası öncesi uygulanan rutin tarama testlerinde pozitif PCR sonucuna rastlanan teknik direktörümüz Sergen Yalçın'ın ilgili protokoller uyarınca gerçekleştirilen kontrol PCR ve klinik tarama testlerinde negatif sonuç saptanmıştır."

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