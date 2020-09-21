Sergen Yalçın'ın Kovid-19 testi negatif çıktı

İstanbul
Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Sergen Yalçın'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif sonuçlandığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Futbol takımımıza Trabzonspor müsabakası öncesi uygulanan rutin tarama testlerinde pozitif PCR sonucuna rastlanan teknik direktörümüz Sergen Yalçın'ın ilgili protokoller uyarınca gerçekleştirilen kontrol PCR ve klinik tarama testlerinde negatif sonuç saptanmıştır."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.