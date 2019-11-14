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Spor, Futbol

Sergen Yalçın'ın 4 maçlık cezası 3'e indirildi

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın 4 maçlık cezasını 3'e indirdi.

Ercan Çakar   | 14.11.2019
Sergen Yalçın'ın 4 maçlık cezası 3'e indirildi

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu'dan (TFF) yapılan açıklamada, kurulun, Süper Lig'in 10. haftasındaki Kasımpaşa müsabakasında kırmızı kart gören Sergen Yalçın'a, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 4 maç men ve 26 bin lira para cezasının, 3 maç men ve 21 bin 700 lira olarak düzeltilmesine karar verdiği bildirildi.

Tahkim Kurulunun, Fenerbahçe'nin 120 bin, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un 50 bin ile Trabzonspor'un 100 bin, bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun 150 bin ve yöneticisi Ömer Sağıroğlu'nun 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin liralık para cezasını ise onadığı aktarıldı.

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