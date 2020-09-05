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Spor, Futbol

Şenol Güneş, A Milli Takım'la 64. maçında

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sırbistan ile yarın oynanacak UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçıyla ay-yıldızlı ekibin başındaki 64. karşılaşmasına çıkacak.

Hilmi Sever   | 05.09.2020
Şenol Güneş, A Milli Takım'la 64. maçında

İstanbul

Milli takımın başındaki ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde 45'i resmi, 18'i özel 63 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 63 maçta, 32 galibiyet, 15 beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı.

Türkiye, Güneş yönetiminde 94 gol attı, kalesinde 55 gole engel olamadı.

Güneş yönetiminde 46. resmi maç

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetimindeki 46. resmi maçını Sırbistan ile oynayacak.

Türkiye, Güneş idaresinde oynadığı 45 resmi maçın 27'sini kazandı, 9'unu yitirdi, 9'unda ise eşitliği bozamadı.

Bu maçlarda 79 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 34 gol gördü.

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