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Spor, Futbol

Selçuk Şahin, yoluna teknik direktör olarak devam etmek istiyor

Son olarak İstanbul Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu'nun yardımcılığını yapan Selçuk Şahin, yoluna birinci adam olarak devam etmek istediğini söyledi.

Emrah Oktay  | 11.07.2023 - Güncelleme : 11.07.2023
Selçuk Şahin, yoluna teknik direktör olarak devam etmek istiyor

İstanbul

Fenerbahçe formasıyla 5 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan eski milli futbolcu Selçuk Şahin, futbol kariyerini 2020'de Bursaspor'da noktaladı. Aynı yıl Fenerbahçe'ye takım koordinatörü olarak geri dönen Şahin, ardından İstanbul Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun ekibinde yardımcı antrenör olarak görev aldı.

Sezonun tamamlanmasıyla turuncu-lacivertlilerle yollarını ayıran Şahin, Tivibu Spor'a yaptığı açıklamada, "Teknik direktörlük yapmak ve birinci adam olmak için bu işe başladım. Emre hoca ile konuşup kendi yoluma devam etmek istediğimi belirttim." dedi.

Teknik adamlığa birlikte başladığı Emre Belözoğlu'nun geleceğini değerlendiren Şahin, "Emre Belözoğlu'nun çok daha iyi yerlere geleceğine eminim. Futbolcuyken de agresif bir tarafı vardı. Bu konuyu biraz ayarladığı an dünya çapında bir teknik direktör olmaya aday." ifadelerini kullandı.

Selçuk Şahin, Fenerbahçe'nin başına geçen İsmail Kartal'ın ekibinde yer almayacağını aktararak, "İsmail hoca gelmeden önce görüştüğüm dostlarım oldu. Bu konu gündeme geldi ama ben kariyerime teknik direktör olarak devam edeceğimi belirttim. İsmail Kartal ile Fenerbahçe'nin başarıya ulaşacağına ve iyi işler ortaya koyacağına inanıyorum." diye konuştu.

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