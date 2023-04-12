Dolar
19.31
Euro
21.10
Altın
2,008.59
ETH/USDT
1,873.60
BTC/USDT
30,010.00
BIST 100
5,169.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığında konuşuyor.
logo
Spor, Futbol

Samsunspor'un Süper Lig hasreti 1 galibiyet sonra bitecek

11 yıldır Süper Lig hasreti çeken Samsunspor, 1 maç daha kazanması halinde üst lige çıkmayı matematiksel olarak garantileyecek.

İlyas Gün  | 12.04.2023 - Güncelleme : 12.04.2023
Samsunspor'un Süper Lig hasreti 1 galibiyet sonra bitecek

Samsun

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Tuzlaspor'u 1-0 yenen lider Yılport Samsunspor, 2022-2023 sezonunun bitimine 6 hafta kala 1 maç daha kazanması halinde matematiksel olarak Süper Lig'e çıkmayı garantileyecek.

Kırmızı-beyazlı ekip, Samsun'da konuk ettiği Tuzlaspor'u 1-0 yenerek gol sayısını 58'e, puanını 66'ya yükseltti ve ikinci sıradaki Eyüpspor ile arasındaki puan farkını 9'a çıkardı.

Normal sezonu ilk 2 sırada bitirecek ekibin direkt Süper Lig'e yükseleceği ligde bu haftayı bay geçecek Samsun ekibi, kalan 5 haftada Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adanaspor ve Yeni Malatyaspor'la yapacağı müsabakalarda, rakiplerinin çekilmesi nedeniyle hükmen galip sayılacak.

Kırmızı-beyazlılar, Ankara Keçiörengücü, Bodrumspor ve Denizlispor karşılaşmalarında 1 galibiyet veya 3 beraberlik elde etmesi halinde, lig üçüncüsü Sakaryaspor'un kalan tüm maçlarını kazanması halinde dahi matematiksel olarak Süper Lig biletini alacak.

Lig tarihinin puan rekorunu kırmak istiyor

11 yıllık Süper Lig hasretini şampiyon olarak sona erdirmek isteyen Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Lig tarihinin en fazla puanla şampiyon olan takımı olmak için kolları sıvadı.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun öğrencileri, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un (Medipol Başakşehir) 2013-2014 sezonunda 78 puanla kırdığı rekoru, maksimum puan toplayarak geride bırakıp, unutulmayacak bir şampiyonluk kazanma peşinde.

Ligde 20 maçlık yenilmezlik serisi bulunan kırmızı-beyazlılar, sahaya çıkacağı kalan 3 maçından 3 puanla ayrılması halinde, 81 puana ulaşarak lig tarihinin yeni rekoruna sahip olacak.

Spor Toto 1. Lig'de puan durumu ise şöyle:


OGBMAYAVP
1.YILPORT SAMSUNSPOR31199358233566
2.EYÜPSPOR30176737231457
3.SAKARYASPOR301811150371355
4.ÇAYKUR RİZESPOR291412346232354
5.PENDİKSPOR FUTBOL30159649282154
6.GÖZTEPE 301551035251050
7.BODRUMSPOR30147949311849
8.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ3013894738947
9.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ2912984136545
10.DYOREX BOLUSPOR2912893739-244
11.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR2912894245-344
12.TUZLASPOR30104163542-734
13.ALTAY3097143744-731
14.ERZURUMSPOR FK2979133241-927
15.ALTINORDU2975173149-1826
16.ADANASPOR 3067173258-2625
17.GENÇLERBİRLİĞİ2966173547-1224
18.ALTAŞ DENİZLİSPOR3055202857-2917
19.YENİ MALATYASPOR3047192263-4116






Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kırmızı bültenle aranırken İstanbul'da yakalanan Urfi Çetinkaya operasyonun detaylarına ulaşıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: FETÖ bugün küresel bir terör örgütüdür
Sapanca Gölü'nde su seviyesi yağışlarla artmaya devam ediyor
Depremde yıkılan binanın projesini yapan mühendis, çizdiği projeyi hatırlamadığını savundu
Hatay'da günde yaklaşık 15 bin kamyon moloz taşınıyor

Benzer haberler

Samsunspor'un Süper Lig hasreti 1 galibiyet sonra bitecek

Samsunspor'un Süper Lig hasreti 1 galibiyet sonra bitecek

Süper Lig'de 2023-2024 sezonu 11 Ağustos'ta başlayacak

Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Sinan Kaloğlu, takımına güveniyor

Demir Grup Sivasspor ile Medipol Başakşehir berabere kaldı

Demir Grup Sivasspor ile Medipol Başakşehir berabere kaldı
Sivasspor, Süper Lig'de Medipol Başakşehir'i konuk edecek

Sivasspor, Süper Lig'de Medipol Başakşehir'i konuk edecek
Konya'da beraberlik

Konya'da beraberlik
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet