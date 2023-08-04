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Spor, Futbol

Samsunspor, Emre Kılınç'ı transfer etti

Fatih Mehmet Kürkçü  | 04.08.2023 - Güncelleme : 04.08.2023
Samsunspor, Emre Kılınç'ı transfer etti

Samsun

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor, Emre Kılınç'ı renklerine bağladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak kiralık olarak Ankaragücü'nde forma giyen Galatasaraylı Emre Kılınç ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

28 yaşındaki hücum oyuncusu Kılınç'ın resmi sözleşmeyi imzaladığı bildirildi.


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