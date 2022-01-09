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Spor, Futbol

Samsunspor defans oyuncusu Bateau'yu kadrosuna kattı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor Trinidad ve Tobagolu defans oyuncusu Sheldon Michael Louis Bateau kadrosuna kattı.

Mustafa Çavuş   | 09.01.2022
Samsunspor defans oyuncusu Bateau'yu kadrosuna kattı

Samsun

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada Belçika Jupiler Pro League ekibi KV Mechelen'den defans oyuncusu Bateau ile 2,5 yıllık anlaşıldığı bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kulübümüz son olarak KV Mechelen forması giyen 30 yaşındaki Trinidad ve Tobagolu defans oyuncusu Sheldon Michael Louis Bateau ile 2,5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Bu transferin gerçekleşmesinde kolaylık sağlayan V Mechelen kulübüne teşekkür ediyoruz. Umuyoruz ki bu transferle birlikte iki kulüp arasında oluşan dostluk bağları uzun yıllar devam edecektir. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz."

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