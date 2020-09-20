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Spor, Futbol

Şampiyon Medipol Başakşehir sezona kötü başladı

Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, sezona kötü bir başlangıç yaptı.

Emrah Oktay   | 20.09.2020
Şampiyon Medipol Başakşehir sezona kötü başladı

İstanbul

Medipol Başakşehir-Galatasaray

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 2. hafta maçında Galatasaray ile Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı. Medipol Başakşehirli oyuncu Martin Skirtel (üstte) ile Galatasaraylı futbolcu Radamel Falcao (altta), bir pozisyonda mücadele etti. ( Salih Zeki Fazlıoğlu - Anadolu Ajansı )

İlk haftada ligin yeni takımlarından Atakaş Hatayspor'a 2-0 yenilen turuncu-lacivertli ekip, ikinci haftada Galatasaray'ı konuk etti.

Müsabakanın 14. dakikasında Radamel Falcao'nun penaltıdan attığı golle 1-0 geri düşen Medipol Başakşehir, devre arasına bu skorla geride girdi. Karşılaşmada pozisyona girmekte zorlanan turuncu-lacivertli takım, 76. dakikada Younes Belhanda'nın golüne engel olamadı.

Kalan dakikalarda girdiği pozisyonlara rağmen skoru değiştiremeyen Medipol Başakşehir, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Atakaş Hatayspor'un ardından Galatasaray'a da 2-0 yenilen son şampiyon, 2. haftayı da puansız kapattı.

İkinci haftada da gol atamadı

Medipol Başakşehir, ligdeki 2. maçında da gol sevinci yaşayamadı.

İlk haftada Hatayspor'a 2-0 mağlup olan turuncu-lacivertliler, Galatasaray'a da aynı skorla kaybetti.

İki müsabakada kalesinde 4 gol gören Medipol Başakşehir, rakip fileleri havalandıramadı.

Sahasında 16 maç sonra yenildi

Medipol Başakşehir, iç sahada 16 maç sonra mağlup oldu.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki son yenilgisini geçen sezonun 2. haftasındaki Fenerbahçe maçında yaşayan turuncu-lacivertli ekip, sonrasındaki 16 karşılaşmada 12 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

Okan Buruk'un öğrencileri, Galatasaray karşılaşmasıyla sahasında 16 maç sonra yenilgi yaşadı.

Hakeme alkışlı tepki

Medipol Başakşehir yedek kulübesi, kararını beğenmediği hakem Atilla Karaoğlan'a alkışla tepki gösterdi.

Maçın 68. dakikasında Marcao'nun Demba Ba'ya yaptığı faulde Galatasaraylı futbolcuya kart gösterilmesini bekleyen turuncu-lacivertlilerde teknik direktör Okan Buruk ve yedek kulübesindekiler, Karaoğlan'ı alkışla protesto etti.

Okan Buruk'a sarı kart

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk sarı kart gördü.

Karşılaşmada hakem kararlarına itiraz eden genç teknik adama, Atilla Karaoğlan tarafından 73. dakikada sarı kart gösterildi.

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