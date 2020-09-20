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Spor, Futbol

Abdurrahim Albayrak: Galatasaray'da transfer bitmez

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, transferde ince eleyip sık dokuduklarını belirterek "Galatasaray'da transfer bitmez." dedi.

Süha Gür   | 20.09.2020
Abdurrahim Albayrak: Galatasaray'da transfer bitmez

İstanbul

Deplasmanda 2-0 kazandıkları Medipol Başakşehir maçının ardından konuşan Albayrak, önemli bir galibiyet elde ettiklerini belirtti.

Her gün futbol olarak üzerine koyduklarını dile getiren Albayrak, "Futbolcu kardeşlerimi ve teknik heyetimizi tebrik ediyorum. Kondisyoner arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İyi gidiyoruz, her gün üzerine koyarak daha da iyi olacağız. İyi yoldayız, emin adımlarla ilerliyoruz. 3'te 3 yaptık, devamı gelecek inşallah." ifadelerini kullandı.

Transfer konusunda taraftarların içinin rahat olması gerektiğini vurgulayan Albayrak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Galatasaray'da transfer bitmez ama bazı hesaplarımız var. Bunları taraftarlarımızın iyi bilmesi lazım. Çok ince hesap ediyoruz, çok titiz davranıyoruz. Hiçbir yerde yaprak kıpırdamıyor. Seyirci alamıyoruz, bir gelir yok. Onun için hesabımızı iyi yapmamız lazım ki günü geldiğinde futbolcu kardeşlerimizin paralarını ödeyebilelim. Yönetim olarak bunların bilinci içerisindeyiz. Dün akşam geç saatlere kadar Fatih (Terim) hocamla Florya'da idmandan sonra beraberdik. Her gün zaten Fatih hocamla bir araya geliyoruz. Kimleri alabiliriz, kimleri satabiliriz konuşuyoruz. Kadromuzda bayağı bir şişkin. Onunla ilgili çalışmalar yapıyoruz ama bunları basının önünde açıklamamız söz konusu olamaz. Galatasaray taraftarlarının içi rahat olsun. Elimizden gelenin en iyisini Allah'ın izniyle yapacağız."


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