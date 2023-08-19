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Spor, Futbol

Rize'de beraberlik

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor karşılaşması, 0-0 tamamlandı.

Muhittin Sandıkçı  | 19.08.2023 - Güncelleme : 19.08.2023
Rize'de beraberlik Fotoğraf: Fikret Delal / AA

Rize

1. dakikada sol taraftan Yusuf Özdemir'in sol kenardan ceza sahası içine uzun taç atışında, savunmanın hatasından yararlanan Eduardo'nun yerden sert şutunda kaleci Gökhan Akkan, topu ayakları ile çelmeyi başardı.

32. dakikada Olavoyin'in sol çapraza yerden pasında, Zeqiri'nin topu kontrol edip ceza sahası içine girdikten sonra plase vuruşunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran, sağ direk dibinde yatarak meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

34. dakikada sol taç çizgisinde topla buluşan Halil İbrahim Pehlivan'ın kaleyi görüp uzak mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla direk dibinden auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.

İkinci yarı

57. dakikada Olavoyin'in ara pasında hareketlenen Varesanovic'in boş pozisyonda savunma arkasına pasında, Mary ağır davranınca Fidan Aliti son anda topu çevirmeyi başardı.

63. dakikada Mary'nin topuk pasında ceza sahası içerisine giren Zeqiri'nin sert şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın çeldiği top kale direğine çarpan top oyun alanına döndü. Mary'nin tamamlamak istediği top Yusuf Özdemir'e çarparak Zeqiri'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın çeldiği meşin yuvarlak, bir kez daha Yusuf Özdemir'in göğsünden sekerek yerdeyken ellerinde kaldı.

90+1. dakikada kazanılan faul atışında, Balkoviç'in sağ çaprazdan şutunda iyi yer tutan kaleci Gökhan akkan, topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

Karşılaşma, golsüz sona erdi.

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