Dolar
30.22
Euro
32.91
Altın
2,012.29
ETH/USDT
2,214.00
BTC/USDT
39,779.00
BIST 100
8,090.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

RAMS Başakşehir'in 7 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

Trendyol Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde sahasında Fenerbahçe'ye uzatma dakikalarında penaltıdan yediği golle 1-0 mağlup olan RAMS Başakşehir'in 7 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Hilmi Sever  | 24.01.2024 - Güncelleme : 24.01.2024
RAMS Başakşehir'in 7 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi Fotoğraf: Ali Atmaca - AA

İstanbul

Bu sezon ligdeki 9. yenilgisini alan Başakşehir 27 puanda kaldı.

Turuncu-lacivertli ekibin ligde iç sahadaki 7 maçlık yenilmezlik serisi de son buldu.

RAMS Başakşehir ligde gelecek hafta deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Başakşehir 9 kişi kaldı

RAMS Başakşehir, Fenerbahçe ile oynadığı maçı 9 kişi tamamladı.

Brezilyalı futbolcosu Joao Figueiredo mücadelenin 45+2. dakikasında kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Mücadelenin 45. dakikasında ilk sarı kartını gören Figueiredo, 2 dakika sonra önce ikinci sarı kartı ardından da kırmızı kartı görerek oyun dışında kaldı.

Başakşehir'de ikinci yarıda oyuna dahil olan Philippe Keny de maçın uzatma dakikalarında itirazdan iki sarı kart gördü ve ardından kırmızı kartla oyundan atıldı.

Ömer Ali Şahiner sakatlandı

RAMS Başakşehir'de Ömer Ali Şahiner mücadelenin 29. dakikasında sakatlandı. Attığı depar sonrasında sol arka adalesini tutarak yerde kalan Ömer Ali, sedye ile saha kenarına alındı. 31. dakikada yeniden sahaya dönen Ömer Ali bir dakika sonra kendini yeniden yere bıraktı ve oyuna devam edemedi.

Teknik direktör Çağdaş Atan, 33. dakikada Ömer Ali'nin yerine Emirhan İlkhan'ı sahaya sürdü.

Başakşehir cephesinden hakeme yoğun tepki

RAMS Başakşehirli futbolcular ve teknik ekip maç sonunda karşılaşmanın hakemi Abdulkadir Bitigen'e yoğun tepki gösterdi.

Saha içinde bekleyen hakemin yanına giden Başakşehirli futbolcular ve teknik ekip hakeme kararlarından dolayı itirazlarda bulundu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda
Batı Karadeniz için kuvvetli kar uyarısı
Türkiye ile İran arasında 10 anlaşma imzalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la 30 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşma kararlılığındayız
Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor

Benzer haberler

RAMS Başakşehir'in 7 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

RAMS Başakşehir'in 7 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

Antalyaspor haftayı 3 puanla kapattı

Fenerbahçe 3 puanı son dakika golüyle aldı

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur: Artık şampiyonluk meşalesi yandı

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur: Artık şampiyonluk meşalesi yandı
Gaziantep FK-Konyaspor ile berabere kaldı

Gaziantep FK-Konyaspor ile berabere kaldı
Ankaragücü evinde kazandı

Ankaragücü evinde kazandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet