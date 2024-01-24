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Spor, Futbol

Antalyaspor haftayı 3 puanla kapattı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Bitexen Antalyaspor-EMS Yapı Sivasspor maçı, ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Süleyman Elçin  | 24.01.2024 - Güncelleme : 24.01.2024
Antalyaspor haftayı 3 puanla kapattı Fotoğraf: Fatih Hepokur - AA

Antalya

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında EMS Yapı Sivasspor'u konuk etti.

Maçın 1. dakikasında Antalyaspor gole yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına giren Bytyqi'nin pasıyla topla buluşan Saric'in yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

12. dakikada çalımlarla ceza sahasına girerek kaleci ile karşı karşıya kalan Koita'nın yerden sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Leite, parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

13. dakikada konuk ekip öne geçti. Emrah Başsan'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşuna penaltı noktası üzerinde yükselen Appindangoye, kafayla topu kale önüne indirdi. Topu takip eden Koita'nın diziyle dokunduğu meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1

27. dakikada Antalyaspor beraberliği yakaladı. Safuri'nin yaptığı ortaya yükselen Buksa'nın kafa vuruşunda topu Sivassporlu defans oyuncusu çizgi üzerinden kornere çeldi. Buksa'nın kafa vuruşu sırasında rakibinin müdahalesiyle yerde kalması üzerine karşılaşmanın hakemi Turgut Doman, VAR incelemesi sonucu penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Buksa, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

45+3. dakikada Antalyaspor öne geçti. Safuri'nin sağ kanattan yerden ortasında Sivassporlu savunma oyuncularının uzaklaştıramadığı top, kaleyi karşıdan gören bir noktada bulunan Saric'in önünde kaldı. Saric'in bekletmeden yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1

Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarı

49. dakikada topla ceza sahasına giren Buksa'nın yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

70. dakikada Manaj'ın sol kanattan yerden ortasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Barrow'un yerden sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Leite, parmaklarının ucuyla kurtardı. Dönen topu Antalyasporlu savunma oyuncuları tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

77. dakikada Kerem Atakan Kesgin'in sol kanattan ortasına yükselen Camara'nın kafa vuruşunda topu kaleci Leite, güçlükle kornere çeldi.

86. dakikada Güray'ın sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Miloseviç'in şutunda topu kaleci Ali Şaşal Vural kurtardı.

Karşılaşma, Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

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