Dolar
27.02
Euro
28.87
Altın
1,927.21
ETH/USDT
1,657.40
BTC/USDT
27,293.00
BIST 100
7,685.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir'in Menderes ilçesinde, orman yangınına müdahale için Tahtalı Barajı'ndan su almaya çalışırken kaza kırıma uğrayan helikopterdeki 2 personelin cenazelerine ulaşıldı. Kurtarma ekiplerinin, cansız bedenleri su yüzüne çıkarma çalışmaları devam ediyor.
logo
Spor, Futbol

RAMS Başakşehir, Şener Özbayraklı'yla yollarını ayırdı

Trendyol Süper Lig ekibi RAMS Başakşehir, 33 yaşındaki sağ bek Şener Özbayraklı'yla yolların ayrıldığını duyurdu.

Bozhan Memiş  | 18.09.2023 - Güncelleme : 18.09.2023
RAMS Başakşehir, Şener Özbayraklı'yla yollarını ayırdı

İstanbul

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Şener Özbayraklı ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Şener Özbayraklı'ya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray'dan 2021-2022 sezonu öncesinde RAMS Başakşehir'e transfer olan Şener Özbayraklı, turuncu-lacivertli formayla 31 resmi maça çıkarken, gol ya da asist katkısında bulunamadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 90. sayısını yayımladı
Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı
Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin davada savcılıktan tutuklama talebi
Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen teröristlerin çok sayıda saldırının faili olduğu belirlendi

Benzer haberler

RAMS Başakşehir, Şener Özbayraklı'yla yollarını ayırdı

RAMS Başakşehir, Şener Özbayraklı'yla yollarını ayırdı

Trabzonspor, sahasında büyük maç galibiyeti özlemine son verdi

Fenerbahçe, galibiyet serisini sürdürdü

Başakşehir, İstanbulspor'u ikinci yarıda kaydettiği gollerle yendi

Başakşehir, İstanbulspor'u ikinci yarıda kaydettiği gollerle yendi
Şampiyon Galatasaray, kadrosunu yıldız futbolcularla güçlendirdi

Şampiyon Galatasaray, kadrosunu yıldız futbolcularla güçlendirdi
MKE Ankaragücü, Süper Lig'de yarın EMS Yapı Sivasspor'a konuk olacak

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de yarın EMS Yapı Sivasspor'a konuk olacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet