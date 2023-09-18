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Spor, Futbol

TFF'den Stefan Kuntz açıklaması: Alman çalıştırıcıyla çarşamba günü görüşme yapılacak

TFF, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile ilgili son dönemde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve Alman çalıştırıcıyla çarşamba günü görüşme yapılacağını duyurdu.

Bozhan Memiş  | 18.09.2023 - Güncelleme : 18.09.2023
TFF'den Stefan Kuntz açıklaması: Alman çalıştırıcıyla çarşamba günü görüşme yapılacak

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu, sözleşmesi devam eden A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'u 20 Eylül Çarşamba günü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapmak üzere Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne resmi olarak davet etmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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