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Spor, Futbol

RAMS Başakşehir EMS Yapı Sivasspor'u 1-0 yendi

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında RAMS Başakşehir, konuk olduğu EMS Yapı Sivasspor'u 1-0 yendi.

Halife Yalçınkaya  | 12.05.2024 - Güncelleme : 12.05.2024
RAMS Başakşehir EMS Yapı Sivasspor'u 1-0 yendi Fotoğraf: Serhat Zafer/AA

Sivas

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasındaki EMS Yapı Sivasspor-RAMS Başakşehir karşılaşması BG Grup 4 Eylül Stadı'nda gerçekleşti.

İlk yarı

18. dakikada sol kanattan Dubois'nın ortasında top Deniz Türüç'ün önünde kaldı. Deniz'in sert şutunu kaleci Nikolic kurtardı.

29. dakikada Dubois'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Duarte topu arka direğe aşırdı. Davidson önünde kalan topu ağlara gönderdi. 0-1

45+1. dakikada Turgunboev'in sol kanattan ortası sonrası Koita'nın sert vuruşunda top ağlara gitti. VAR kontrolü sonrası gol, faul gerekçesiyle iptal edildi.

45+2. dakikada hakem Bahattin Şimşek, RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan'a kırmızı kart gösterdi.

Karşılaşmanın ilk yarısını RAMS Başakşehir 1-0 önde tamamladı.

İlk yarının bitiş düdüğü sonrası hakem Bahattin Şimşek ile tartışan EMS Yapı Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'da kırmızı kart gördü.

İkinci yarı

62. dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanattan ortasına Davidson'un kafa vuruşunda top kale direğinin üzerinden auta gitti.

63. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Davidson'nun sert vuruşu sonrası meşin yuvarlak kaleci Nikolic'de kaldı.

72. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşu Deniz Türüş kullandı. Deniz Türüş'ün sert şutunu kaleci Nikolic güçlükle kurtardı.

87. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan kullandığı kornerde, Koita'nın kafa vuruşu sonrası kaleci Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmayı RAMS Başakşehir 1-0 kazandı.

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