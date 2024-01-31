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Spor, Futbol

RAMS Başakşehir, Edgar Ie'nin sözleşmesini feshetti

RAMS Başakşehir, Gine-Bissaulu savunma oyuncusu Edgar Ie'nin sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

Hilmi Sever  | 31.01.2024 - Güncelleme : 31.01.2024
RAMS Başakşehir, Edgar Ie'nin sözleşmesini feshetti

İstanbul

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Edgar Ie ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Edgar Ie'ye, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

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