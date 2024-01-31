Yağız Kaan, Cidde Uluslararası Satranç Festivali'nde şampiyon oldu
Suudi Arabistan'da düzenlenen Cidde Uluslararası Satranç Festivali Genç Ustalar Turnuvası'nda milli sporcu Yağız Kaan Erdoğmuş, şampiyonluğa ulaştı.
Ankara
Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 23-31 Ocak tarihlerinde Cidde'de düzenlene Uluslararası Satranç Festivali Genç Ustalar Turnuvası'nda hamle yapan uluslararası usta (IM) Yağız Kaan Erdoğmuş, 9 turda elde ettiği 6,5 puanla şampiyon oldu.
Yağız Kaan, turnuvada ayrıca ikinci büyük usta (GM) normunu da aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.