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Spor

Yağız Kaan, Cidde Uluslararası Satranç Festivali'nde şampiyon oldu

Suudi Arabistan'da düzenlenen Cidde Uluslararası Satranç Festivali Genç Ustalar Turnuvası'nda milli sporcu Yağız Kaan Erdoğmuş, şampiyonluğa ulaştı.

Musa Samur  | 31.01.2024 - Güncelleme : 31.01.2024
Yağız Kaan, Cidde Uluslararası Satranç Festivali'nde şampiyon oldu Fotoğraf: Musa Samur/AA

Ankara

Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 23-31 Ocak tarihlerinde Cidde'de düzenlene Uluslararası Satranç Festivali Genç Ustalar Turnuvası'nda hamle yapan uluslararası usta (IM) Yağız Kaan Erdoğmuş, 9 turda elde ettiği 6,5 puanla şampiyon oldu.

Yağız Kaan, turnuvada ayrıca ikinci büyük usta (GM) normunu da aldı.

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