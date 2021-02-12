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Spor, Futbol

Premier Lig'de ayın futbolcusu İlkay Gündoğan

İngiltere Premier Lig'de Manchester City forması giyen Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan, ocak ayının futbolcusu seçildi.

Abdulkadir Karakaya   | 12.02.2021
Premier Lig'de ayın futbolcusu İlkay Gündoğan

Istanbul

Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, aday gösterilen 7 ismi geride bırakarak ayın futbolcusu ödülüne layık görüldü.

Kariyerinde ilk kez bu ödülü kazanan İlkay, takım olarak güçlü bir konumda olmalarının kendisini mutlu ettiğini belirtti.

İlkay, ocak ayında attığı 5 golle Manchester City'nin ligin zirvesine yükselmesinde pay sahibi olmuştu.

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