Euro
6.33
Dolar
5.75
BIST 100
107,864.50
Altın
1,455.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Pınar Karşıyaka'da işler yolunda

Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, "Fenerbahçe Beko maçının ilk yarısında çalınan kolay düdükler vardı. Buna rağmen biz direncimizi ve inancımızı kaybetmedik, müthiş bir savunma performansı ortaya koyduk." dedi.

Ali Korkmaz   | 02.12.2019
Pınar Karşıyaka'da işler yolunda

İzmir

ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko'yu 68-57 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, "Fenerbahçe Beko maçının ilk yarısında çalınan kolay düdükler vardı. Buna rağmen biz direncimizi ve inancımızı kaybetmedik, müthiş bir savunma performansı ortaya koyduk." dedi.

Sarıca, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, müthiş savunma yaptıkları ve çok iyi direnç gösterdikleri önemli bir maçı kazandıklarını belirtti.

Fenerbahçe Beko'nun THY Avrupa Ligi şampiyonluğu için kurulmuş, çok iyi oyunculardan oluşan bir kadrosu olduğunu kaydeden Sarıca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maçın ilk yarısında çalınan kolay düdükler vardı. Buna rağmen biz direncimizi ve inancımızı kaybetmedik, müthiş bir savunma performansı ortaya koyduk. Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes gibi Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final, şampiyonluk için kurulmuş takımlara karşı zaman zaman bu direnci kaybedebilirsiniz ama biz direnci kaybetmeyen taraftaydık. Hücumdaki üç sayı yüzdemiz çok düşüktü. Bu noktada daha iyi olabilseydik daha farklı kazanabilirdik veya maçı önceden bitirebilirdik ama ribauntlardaki üstünlüğümüz, artı savunmadaki direncimiz bize seviye atlatacak önemli bir galibiyet getirdi."

Sarıca, sezon başından beri devam eden istikrarla liderliği sürdürdüklerini belirterek, "Bütün takımımı, bütün ekibimi, salona gelip bizi canıgönülden destekleyen taraftarlarımızı kutluyorum ve kendilerine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'nın Libya'da artan nüfuzu ABD politikasını değişime zorluyor
Demokratların başkan adaylığı yarışı karışık ve belirsiz
Zaman İran'ın aleyhine işliyor
AB'nin iç sorunları derinleşiyor
Suudi Arabistan'da ulema ile siyasi otorite arasındaki rekabet

Benzer haberler

Pınar Karşıyaka'da işler yolunda

Pınar Karşıyaka'da işler yolunda

NBA'de Mavericks, Lakers'ın 10 maçlık galibiyet serisine son verdi

Furkan Korkmaz NBA'deki performansından memnun

Rekorların adamı Shane Larkin

Rekorların adamı Shane Larkin
Anadolu Efes, liderlik koltuğunu Barcelona'dan devraldı

Anadolu Efes, liderlik koltuğunu Barcelona'dan devraldı
Fenerbahçe Beko farklı kazandı

Fenerbahçe Beko farklı kazandı