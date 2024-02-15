Dolar
30.74
Euro
33.21
Altın
2,004.30
ETH/USDT
2,828.00
BTC/USDT
51,700.00
BIST 100
9,242.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

PFDK'den Murat Sancak'a 1 milyon 78 bin liralık ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'a 5 ay 12 gün hak mahrumiyetinin yanı sıra toplam 1 milyon 78 bin lira para cezası verdi.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 15.02.2024 - Güncelleme : 15.02.2024
PFDK'den Murat Sancak'a 1 milyon 78 bin liralık ceza

İstanbul

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Sancak'a, müsabaka hakemine ve temsilcisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketlerinden toplam 42 gün hak mahrumiyeti ve 200 bin lira, hakem soyunma odası koridorlarında hakeme yönelik eylemleri nedeniyle 4 ay hak mahrumiyeti ve 400 bin lira, medyaya yaptığı açıklamaları sebebiyle 400 bin lira, akredite edilmediği alanlarda bulunduğu için de 78 bin lira para cezası verildi.

Adana Demirspor taraftarlarının neden olduğu olaylar nedeniyle kulübe 168 bin lira ceza kesilirken, yönetici Metin Korkmaz da 78 bin lira ile cezalandırıldı.

İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu ise sportmenliğe aykırı hareketleri gerekçesiyle 100 bin lira para ve 21 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

Kurul, taraftarlarının neden olduğu çeşitli olaylar ve çirkin tezahüratlar gerekçesiyle MKE Ankaragücü Kulübüne toplam 372 bin lira, Mondihome Kayserispor'a 56 bin lira, Beşiktaş'a 440 bin lira, Fenerbahçe'ye de 112 bin lira ceza verdi.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki kırsal mahallelerde eğitime 1 gün ara verildi
Sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifinin ilk 14 maddesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti İstanbul İl Başkanlığına taziye ziyareti
'(Suudi Arabistan ile) 2023 yılında ikili ticaret hacmimiz 6,8 milyar dolara ulaştı'
Antalya'daki şiddetli yağışta bin 948 dekar tarım alanının zarar gördüğü belirlendi

Benzer haberler

PFDK'den Murat Sancak'a 1 milyon 78 bin liralık ceza

PFDK'den Murat Sancak'a 1 milyon 78 bin liralık ceza

Trendyol Süper Lig'de yabancı TV gözlemcisi uygulaması başlıyor

TFF: Yayın İhalesi Komisyonu, 19 Şubat Pazartesi günü saat 16.00'da yeniden toplanacaktır

Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi
MKE Ankaragücü, VAR kayıtlarının açıklanması için TFF'ye başvuracak

MKE Ankaragücü, VAR kayıtlarının açıklanması için TFF'ye başvuracak
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Fatih Karagümrük PFDK'ye sevk edildi

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Fatih Karagümrük PFDK'ye sevk edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet