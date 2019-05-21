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Spor, Futbol

PFDK'den Galatasaray'a para cezası

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray'a 60 bin lira para cezası verdi.

Süha Gür   | 21.05.2019
PFDK'den Galatasaray'a para cezası

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'a 60 bin lira para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor ile oynanan karşılaşmada, taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle sarı-kırmızılı kulübe 60 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.

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