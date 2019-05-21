PFDK'den Galatasaray'a para cezası

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'a 60 bin lira para cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor ile oynanan karşılaşmada, taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle sarı-kırmızılı kulübe 60 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.