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Spor, Futbol

PFDK'den Galatasaray ve Beşiktaş'a para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray ve Beşiktaş'a para cezası verdi.

Mutlu Demirtaştan  | 06.12.2024 - Güncelleme : 06.12.2024
PFDK'den Galatasaray ve Beşiktaş'a para cezası

Istanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında ikas Eyüpspor ile oynanan maçta taraftarlarının neden olduğu saha olayları ile çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle sarı-kırmızılı kulübe 168 bin lira para ve kısmi tribün kapatma cezasına hükmetti.

Beşiktaş Kulübü ise Atakaş Hatayspor maçında taraftarlarının neden olduğu saha olaylarının yanı sıra aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle 648 bin lira para ve kısmi tribün kapatma cezasına çarptırıldı.

Kurul, Atakaş Hatayspor'a da aynı müsabakadaki takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 60 bin 750 lira para cezası verdi.

Fenerbahçe ise Gaziantep FK ile oynanan maçtaki taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle kısmi tribün kapatma cezası aldı.

Ayrıca Bellona Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu ve Onvo Antalyaspor antrenörü Cihat Güller'e sportmenliğe aykırı hareket yüzünden birer maç men ve 58 bin 500'er lira para cezası uygulandı. Trabzonspor Kulübü Menajeri Emrah Tok'a da aynı sebepten 58 bin 500 lira para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

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