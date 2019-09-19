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Spor, Futbol

PFDK'den Elneny ve Kayode'ye 3'er maç men cezası

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaşlı Elneny ile Gazişehir Gaziantepli Kayode'ye üçer maç men cezası verdi.

Emrah Oktay   | 19.09.2019
PFDK'den Elneny ve Kayode'ye 3'er maç men cezası

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaşlı Mohamed Elneny ile Gazişehir Gaziantepli Olarenwaju Ayobami Kayode'ye üçer maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nin Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş maçında birbirlerine yaptıkları hareket sonrasında kırmızı kart gören iki futbolcuya üçer maç men ve 13'er bin lira para cezası verdiği bildirildi.

Kurulun, sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan'a 60 gün hak mahrumiyeti ve 40 bin lira para cezası, bordo-mavili kulübe ise 100 bin lira para cezası uyguladığı kaydedildi.

PFDK'nin Beşiktaş Kulübüne taraftarının neden olduğu saha olayları ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten toplamda 60 bin lira, Gazişehir Gaziantep ve İstikbal Mobilya Kayserispor'a da taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24'er bin lira para cezası kestiği aktarıldı.

Kurulun, TFF 1. Lig temsilcilerinden Osmanlıspor'un kulüp müdürü Mehmet Davarcı'ya 150 gün hak mahrumiyeti ve 33 bin lira para cezası verdiği belirtildi. Disiplin kurulunun, Adanaspor ve Adana Demirspor'a 10'ar bin lira, Balıkesirspor Kulübüne 4 bin 500 lira para cezası uyguladığı ifade edildi.

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