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Spor, Futbol

PFDK'den Beşiktaş Kulübüne ve başkan Serdal Adalı'ya ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Kulübüne toplam 2 milyon 168 bin lira para cezası, başkan Serdal Adalı'ya da 54 gün hak mahrumiyeti cezası uyguladı.

Can Öcal  | 17.04.2025 - Güncelleme : 17.04.2025
PFDK'den Beşiktaş Kulübüne ve başkan Serdal Adalı'ya ceza

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki RAMS Başakşehir maçında taraftarların neden olduğu saha olayları ile divan kurulunda ve kulüp resmi internet sitesinde yayımlanan beyanlarda yer alan futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar sebebiyle Beşiktaş Kulübüne 2 milyon 168 bin lira para cezası verdi.

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Kurul, ayrıca Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'ya da divan kurulunda yaptığı ve kulüp resmi sitesinden yayınlanan beyanlarında yer alan futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları sebebiyle 54 gün hak mahrumiyeti ile 1 milyon 800 bin lira para cezası uyguladı.

PFDK, Süper Lig'in 31. haftasında yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri sebebiyle de Bellona Kayserispor'a 1 milyon 258 bin 500, Çaykur Rizespor'a 493 bin 500 ve Galatasaray ile Göztepe'ye 168 biner lira para cezası verdi.

PFDK, Bellona Kayserispor'da idareci Süleyman Akın ve görevlilerden Okan Akkaya ile Fatma Arman'a da 58 bin 500'er lira para cezası verilmesini kararlaştırdı.

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