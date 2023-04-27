PFDK'den 3 Süper Lig kulübüne para cezası

İstanbul
Federasyondan yapılan açıklamaya göre çeşitli gerekçelerle Beşiktaş'a 250 bin, Kayserispor'a 84 bin, Giresunspor'a ise 56 bin lira para cezası verildi.
Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Kayserispor'un bazı tribünlerindeki taraftarlarının elektronik biletlerinin ise bloke edilmesi kararlaştırdı.
Kurul ayrıca, Sakaryaspor Teknik Direktörü Turgay Sütcüoğlu'na 1 maç men cezası verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.