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Spor, Futbol

PFDK'den 3 Süper Lig kulübüne para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'den 3 kulübe para cezası verdi.

Emrah Altunkaya  | 27.04.2023 - Güncelleme : 27.04.2023
PFDK'den 3 Süper Lig kulübüne para cezası

İstanbul

Federasyondan yapılan açıklamaya göre çeşitli gerekçelerle Beşiktaş'a 250 bin, Kayserispor'a 84 bin, Giresunspor'a ise 56 bin lira para cezası verildi.

Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Kayserispor'un bazı tribünlerindeki taraftarlarının elektronik biletlerinin ise bloke edilmesi kararlaştırdı.

Kurul ayrıca, Sakaryaspor Teknik Direktörü Turgay Sütcüoğlu'na 1 maç men cezası verdi.

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