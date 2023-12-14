Dolar
28.98
Euro
31.93
Altın
2,035.30
ETH/USDT
2,285.80
BTC/USDT
42,931.00
BIST 100
7,813.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ülker Stadyumu’nda Spartak Trnava ile oynadıkları UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı sonrası basın toplantısı düzenliyor
logo
Spor, Futbol

PFDK'dan Faruk Koca'ya sürekli hak mahrumiyeti cezası

MKE Ankaragücü'ne 5 maç seyircisiz oynama ve 2 milyon lira para cezası verildi.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 14.12.2023 - Güncelleme : 14.12.2023
PFDK'dan Faruk Koca'ya sürekli hak mahrumiyeti cezası

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), MKE Ankaragücü Kulübüne ve Faruk Koca'ya verilen cezaları açıkladı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından yaşanan olaylar sonrasında kurul, Faruk Koca'ya 5 yıl hak mahrumiyeti, üç yılı aşan ceza bakımından da sürekli hak mahrumiyeti cezası verildiğini duyurdu.

Kurul, başkent ekibine 5 resmi müsabakayı seyircisiz oynama ve 2 milyon lira da ceza verildiğini kaydetti. MKE Ankaragücü ayrıca çirkin ve kötü tezahüratın sezon içinde ikinci kez gerçekleşmesi nedeniyle 200 bin lira ile cezalandırıldı.

MKE Ankaragücü'nün idarecilerinden Gülsen Yılmaz ve Cengiz Gökay ihtar cezası alırken, Cahit Şahin ihtarın yanı sıra 75 gün hak mahrumiyeti ve 140 bin lira, Yusuf Buğra Tanık ise 45 gün hak mahrumiyeti ile 210 bin lira para cezası aldı.

Açıklamada kulüp görevlilerinden Şahin Yunus Şahin ve Kenan Çelikkaya'nın da sürekli hak mahrumiyeti cezası verildiği kaydedilirken, İsmail Develi, Mücahid Osman Karabay, Burak Koca, Hakan Apaydın ve Ahmet Öztürk'ün ihtar cezası aldığı belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AA Genel Müdürü Karagöz'den Avrupa Haber Ajansları Birliğine "ajansların sorunlarına yönelik çalışılmıyor" eleştirisi
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, İsrail'in Cenin Mülteci Kampı'ndaki provokasyonunu şiddetle kınadı
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, Çıldıroba Üs Bölgesi'ni ziyaret etti
Malatya'daki konteyner kentte "Hayat İyi Yaşam Merkezi"nin açılışı gerçekleştirildi
Diyarbakır'da sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı

Benzer haberler

PFDK'den Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası

PFDK'den Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası

PFDK'dan Faruk Koca'ya sürekli hak mahrumiyeti cezası

Profesyonel liglerde ertelenen maçların tarihi belli oldu

Faruk Koca, PFDK'ye sevk edildi

Faruk Koca, PFDK'ye sevk edildi
TFF Başkanı Büyükekşi: Hedefimiz Türkiye'de futbolun herhangi bir sıkıntı yaşamadan en hızlı şekilde devam etmesidir

TFF Başkanı Büyükekşi: Hedefimiz Türkiye'de futbolun herhangi bir sıkıntı yaşamadan en hızlı şekilde devam etmesidir
Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan'dan, TFF'ye mektup

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan'dan, TFF'ye mektup
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet