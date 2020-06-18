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Spor, Futbol

PFDK'dan Ali Koç ve Semih Özsoy'a hak mahrumiyeti cezası

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a 45, başkan vekili Semih Özsoy'a 60 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Süha Gür   | 18.06.2020
PFDK'dan Ali Koç ve Semih Özsoy'a hak mahrumiyeti cezası Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Sarı-lacivertli kulübün başkan vekili Semih Özsoy'un da aynı gerekçeyle 60 gün hak mahrumiyeti ve 40 bin lira para cezası aldığı bildirildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK), Fenerbahçe Kulübüne de resmi internet sitesinden sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulduğu gerekçesiyle 100 bin lira para cezası verdiği aktarıldı.

Ozan Tufan'a 2, Adem Büyük'e 3 maç men

Kurulun, Süper Lig'de Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor arasındaki müsabakada rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle sarı-lacivertli futbolcu Ozan Tufan'a 2 resmi müsabakadan men cezası verdiği ifade edildi.

PFDK'nin, Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmada çift sarı karttan kırmızı kart görerek 1 maç cezalı duruma düşen Adem Büyük'e, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira para cezası uyguladığı kaydedildi.

Adem Büyük, sarı-kırmızılı takımın ilk 4 resmi maçında forma giyemeyecek.

Galatasaray Kulübünün aynı müsabakaya ilişkin resmi internet sitesinden sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulması gerekçesiyle 100 bin lira para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Kurulun, Yukatel Denizlispor futbolcusu Zeki Yavru'ya da rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç men cezası verdiği aktarıldı.

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