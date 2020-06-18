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Spor, Futbol

Alanyaspor kupada finalde

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında sanasında Fraport TAV Antalyaspor'u 4-0 yenen Aytemiz Alanyaspor, finalde Trabzonspor'un rakibi oldu.

Mustafa Kurt   | 18.06.2020
Alanyaspor kupada finalde Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Antalya

Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Aytemiz Alanyaspor ile Fraport TAV Antalyaspor, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşı karşıya geldi. Aytemiz Alanyaspor oyuncuları gol sevinci yaşadı. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fraport TAV Antalyaspor'u 4-0 yenen Aytemiz Alanyaspor, finalde Trabzonspor'un rakibi oldu.

15. dakikada Alanyaspor 1-0 öne geçti. Bakasetas'ın sol kanattan kullandığı kornere yükselen Caulker'ın kafa topu, defanstan döndü. Cisse, önüne düşen topu kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 1-0

25. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Bakasetas'ın sol köşeden kullandığı kornerde, Ceyhun Gülselam'ın kafa vuruşunda top yere çarparak filelere gitti. 2-0

32. dakikada orta alanda Ceyhun Gülselam kazandığı topu sol kanattan bindiren Fernandes'e çıkardı. Ceza sahası dışı çaprazında topu kontrol eden Junior Fernandes'in şutu direğe çarparak dışarı çıktı.

34. dakikada sağ kanattan gelişen Antalyaspor atağında Hakan Özmert'in ceza sahası içine gönderdiği topa Jahovic kafayı vurdu, kaleci Marafona meşin yuvarlağı çıkardı.

Karşılaşma, Alanyaspor'un 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

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