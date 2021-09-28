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Spor, Futbol

PFDK, Vitor Hugo ve Beykan Şimşek'e ikişer maç ceza verdi

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trabzonsporlu futbolcu Vitor Hugo ile Göztepeli Beykan Şimşek'e ikişer maç men cezası verdi.

Ercan Doğan   | 28.09.2021
PFDK, Vitor Hugo ve Beykan Şimşek'e ikişer maç ceza verdi

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre kurul, Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'un İttifak Holding Konyaspor ile yaptığı maçta rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle Vitor Hugo'ya 2 resmi müsabakadan men cezası verilmesini kararlaştırdı.

Göztepe futbolcusu Beykan Şimşek de aynı nedenden dolayı yine 2 maç men cezası aldı.

Kurul, Yukatel Kayserispor'a ise Galatasaray ile oynadığı karşılaşmanın ardından yapılacak flaş röportajların 30 dakika içerisinde tamamlanmamasından dolayı 150 bin lira para cezası uyguladı.


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