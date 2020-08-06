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Spor, Futbol

PFDK Trabzonspor'a ceza yağdırdı

PFDK, Trabzonspor'un başkanı Ahmet Ağaoğluna 75 gün hak mahrumiyeti ve 63 bin lira para cezası verdi.

Ercan Doğan   | 06.08.2020
PFDK Trabzonspor'a ceza yağdırdı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor'un başkanı Ahmet Ağaoğlu ile futbolcular ve profesyonel yöneticilerine ceza yağdırdı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Ahmet Ağaoğlu'na Trabzonspor'un Aytemiz Alanyaspor ile Türkiye Kupası finalinde oynadığı maçtaki sportmenliğe aykırı açıklamalarından dolayı 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezası verdi.

Ağaoğlu, ayrıca sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 33 bin lira para cezası aldı.

PFDK, sosyal mesafe kurallarına uymamalarından dolayı Trabzonsporlu futbolcular Manoel Messias Silva Carvalho, Arda Akbulut, Abdurrahim Dursun ve Koray Kılınç'ın da 900'er lira para cezası almasını kararlaştırdı.

Bordo-mavili takımın antrenörleri Fatih Dinçer, Göktürk Şentürk ve Murat Şafak'a ise 900'er lira para cezası verildi. Kulübün 7 profesyonel çalışanı da aynı miktarda para cezası aldı.

Kurul, TFF 1. Lig play-off maçında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelen Adana Demirspor'un çeşitli nedenlerden 48 bin lira para cezası almasını kararlaştırdı.

Fatih Karagümrük'e de 24 bin lira para cezası verildi.

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