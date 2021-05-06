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Spor, Futbol

PFDK, Süper Lig'den 2 kulübe para cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 2 kulübe para cezası verdi.

Hilmi Sever   | 06.05.2021
PFDK, Süper Lig'den 2 kulübe para cezası verdi

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, çeşitli gerekçelerle Helenex Yeni Malatyaspor'a 196 bin lira ve Medipol Başakşehir'e ise 50 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

Kurul, TFF 1. Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'a 125 bin lira, Adana Demirspor'a 101 bin lira ve Yılport Samsunspor'a da 24 bin lira para cezası verildiğini duyurdu.

Ayrıca, Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunması sebebiyle 30 bin lira, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın da maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı para cezasına çarptırıldığı ifade edildi.

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