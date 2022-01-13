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Spor, Futbol

PFDK İlhan Palut'a 1 maç men cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'a 1 maç men cezası verdi.

Hilmi Sever   | 13.01.2022
PFDK İlhan Palut'a 1 maç men cezası verdi Fotoğraf: Abdullah Coşkun/AA

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle İlhan Palut'a 1 maç men ve 6 bin 500 lira para cezası verildiği belirtildi.

Kurul, Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Umut Güneş'e de rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç men cezası verdi.

Açıklamada, Fenerbahçe ve İttifak Holding Konyaspor kulüplerine 32'şer bin, Yukatel Kayserispor'a da 100 bin lira para cezası verildiği kaydedildi.

Kurul ayrıca çeşitli gerekçelerle Kocaelisporlu futbolcu Benhur Keser'e 3 maç, Bursasporlu Taha Altıkardeş'e de 2 maç men cezası verildiğini duyurdu.


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