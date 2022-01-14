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Spor, Basketbol

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Barcelona'ya yenildi

Yunus Kaymaz   | 14.01.2022
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Barcelona'ya yenildi

Istanbul

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında İspanya'nın Barcelona ekibine deplasmanda 82-77 yenildi.

Anadolu Efes, bu sezon 10. mağlubiyetini alırken, Barcelona ise 16. galibiyetini elde etti.

Bu arada, Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, üçüncü çeyreğin bitimine 7 dakika 27 saniye kala çift teknik faul alarak oyundan ihraç edildi.

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