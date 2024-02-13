Dolar
30.72
Euro
33.17
Altın
2,028.07
ETH/USDT
2,674.30
BTC/USDT
49,931.00
BIST 100
9,110.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum, eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın vefatının 3'üncü yılı dolayısıyla Fatih Camisi'nde düzenlenen mevlid-i şerife katılmasının ardından açıklamalarda bulunuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai'de uluslararası yatırım şirketleri temsilcilerini kabul etti
logo
Spor, Futbol

PFDK, Fenerbahçe'ye 352 bin lira para cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'ye 352 bin lira para cezası verdi.

Bozhan Memiş  | 13.02.2024 - Güncelleme : 13.02.2024
PFDK, Fenerbahçe'ye 352 bin lira para cezası verdi

İstanbul

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, kurul tarafından sarı-lacivertli kulübe Gaziantep FK ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 112 bin lira, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle de 240 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

Açıklamada, Galatasaray ile deplasmanda karşılaşan Teksüt Bandırmaspor'un kulüp başkanı Onur Göçmez'in de maçın ardından yaptığı basın açıklamasında hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları sebebiyle 100 bin lira para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Barzani'yi kabul etti
Milli mühimmat üretiminde kapasite sorunu yok, akıllar uzayda
Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 17 şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe'yi kabul etti
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Adıyaman'daki İsias Otel'in enkaz alanında konuştu: Acımız büyüktür

Benzer haberler

PFDK, Fenerbahçe'ye 352 bin lira para cezası verdi

PFDK, Fenerbahçe'ye 352 bin lira para cezası verdi

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Fenerbahçe ara transferde 4 takviye yaptı

Bosna Hersek'ten depremzedelere yardım gönderen 13 yaşındaki Benjamin'in hayali gerçek oldu

Bosna Hersek'ten depremzedelere yardım gönderen 13 yaşındaki Benjamin'in hayali gerçek oldu
Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor müsabakası 2-2 berabere sonuçlandı

Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor müsabakası 2-2 berabere sonuçlandı
Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'u konuk edecek

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'u konuk edecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet