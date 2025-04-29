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Spor, Futbol

PFDK, Erzurumspor FK'ye ceza yağdırdı

Disiplin Kurulu, Trendyol 1. Lig temsilcisine 2 maç seyircisiz oynama cezası, antrenörlerden Yusuf Randa'ya 7, futbolcu Koray Kılınç'a ise 8 maç ceza verdi.

Emrah Oktay  | 29.04.2025 - Güncelleme : 29.04.2025
PFDK, Erzurumspor FK'ye ceza yağdırdı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Trendyol 1. Lig takımı Erzurumspor FK'ye 2 maç seyircisiz oynama cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre disiplin kurulu, ligin 35. haftasında oynanan Erzurumspor FK-Uğur Okulları İstanbulspor maçındaki ihlallerden dolayı ev sahibi ekibe çok sayıda ceza kesti.

Kurul, Erzurumspor FK'ye taraftarları ve mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 2 müsabakayı sahasında seyircisiz oynama cezası uyguladı. Erzurum ekibine ayrıca üç farklı ihlalden dolayı 220 bin 425 lira para cezası verildi.

Erzurumspor FK Başkan Yardımcısı İbrahim Kınık'a 30 gün hak mahrumiyeti ve toplamda 140 bin 750 lira para cezası, yöneticisi Cabbar Erdoğan'a ise 29 bin 250 lira para cezasına hükmedildi.

PFDK, mavi-beyazlı ekibin yardımcı antrenörü Yusuf Randa'ya 3 farklı ihlalden dolayı toplamda 7 resmi müsabakada soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 103 bin 500 lira para cezası verdi. Diğer antrenörler Serkan Zaimoğlu, Eren Gürsoy ve Ayhan Söğütlü'ye ihtar cezaları uygulandı.

Kurul, takım kaptanı Eren Tozlu'ya 58 bin 500 lira, forvet oyuncusu Koray Kılınç'a ise 8 maç men ve 58 bin 500 lira para cezası verdi.

Söz konusu müsabakada takım halinde sportmenliğe aykırı harekette bulunan İstanbulspor'a ise 20 bin 250 lira para cezası kesildi.

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