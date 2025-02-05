PFDK, Abdülkerim Bardakcı'ya ceza vermedi

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK-Galatasaray maçında bilinçli olarak sarı kart görmesi sebebiyle PFDK'ye sevk edilen sarı-kırmızılı futbolcuya isnat olunan disiplin ihlalinin unsurlarının oluşmadığı, bu nedenle ceza tayinine yer olmadığına karar verildi.
Abdülkerim Bardakcı, Gaziantep FK karşılaşmasının 90+6. dakikasında sarı kart görerek, Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Adana Demirspor maçında cezalı duruma düşmüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.