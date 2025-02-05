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Spor, Futbol

PFDK, Abdülkerim Bardakcı'ya ceza vermedi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bilinçli olarak sarı kart gördüğü gerekçesiyle disipline sevk edilen Abdülkerim Bardakcı'ya ceza vermedi.

Metin Arslancan  | 05.02.2025 - Güncelleme : 05.02.2025
PFDK, Abdülkerim Bardakcı'ya ceza vermedi

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK-Galatasaray maçında bilinçli olarak sarı kart görmesi sebebiyle PFDK'ye sevk edilen sarı-kırmızılı futbolcuya isnat olunan disiplin ihlalinin unsurlarının oluşmadığı, bu nedenle ceza tayinine yer olmadığına karar verildi.

Abdülkerim Bardakcı, Gaziantep FK karşılaşmasının 90+6. dakikasında sarı kart görerek, Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Adana Demirspor maçında cezalı duruma düşmüştü.

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