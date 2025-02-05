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Spor, Futbol

Gençlerbirliği, Portekizli Joca'yı transfer etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Portekizli orta saha oyuncusu Jorge Samuel Figueiredo Fernandes'i (Joca) kadrosuna kattı.

Halil İbrahim Avşar  | 05.02.2025 - Güncelleme : 05.02.2025
Gençlerbirliği, Portekizli Joca'yı transfer etti

Ankara

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, son olarak Çin Süper Lig ekiplerinden Wuhan Three Towns'ın formasını giyen 29 yaşındaki oyuncuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Kariyerini Çin dışında ülkesinde geçiren Portekizli futbolcu, Braga, Tondela, Rio Ave ve Leixoes takımlarında oynadı.

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