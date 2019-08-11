Pedro Rebocho İstanbul'da

İstanbul
Beşiktaş'ın yeni transferi Pedro Rebocho, İstanbul'a geldi.
Portekiz'in başkenti Lizbon'dan kalkan uçakla İstanbul'a gelen 24 yaşındaki futbolcuyu İstanbul Havalimanı'nda Beşiktaş Kulübü yetkilileri karşıladı.
Beşiktaş, Portekizli sol beki Fransa İkinci Futbol Ligi (Ligue 2) kulübü Guingamp'tan satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.