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Spor, Futbol

Pedro Rebocho İstanbul'da

Beşiktaş'ın yeni transferi Portekizli futbolcu Rebocho İstanbul'a geldi.

Süha Gür   | 11.08.2019
Pedro Rebocho İstanbul'da

İstanbul

Beşiktaş'ın yeni transferi Pedro Rebocho, İstanbul'a geldi.

Portekiz'in başkenti Lizbon'dan kalkan uçakla İstanbul'a gelen 24 yaşındaki futbolcuyu İstanbul Havalimanı'nda Beşiktaş Kulübü yetkilileri karşıladı.

Beşiktaş, Portekizli sol beki Fransa İkinci Futbol Ligi (Ligue 2) kulübü Guingamp'tan satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.

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