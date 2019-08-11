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Serena Williams finali sakatlığı yüzünden tamamlayamadı

Kadınlar dünya sıralamasının eski 1 numarası Serena Williams, Andreescu ile karşılaştığı Rogers Tenis Kupası'nın finalinden sakatlığı nedeniyle çekilmek zorunda kaldı.

Hüseyin Burak Demirer   | 11.08.2019
Serena Williams finali sakatlığı yüzünden tamamlayamadı

Ankara

Kanadalı tenisçi Bianca Andreescu, Rogers Kupası tek kadınlar finalinde karşılaştığı ABD'li Serena Williams'ın maçtan çekilmesiyle şampiyon oldu.

Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen turnuvanın tek kadınlar finalinde, 2001, 2011 ve 2013 şampiyonu Serena Williams ile ilk finaline çıkan Bianca Andreescu karşılaştı.

Dünya sıralamasının 10. basamağındaki Serena Williams, klasmanın 27. sırasındaki Andreescu'ya karşı 3-1 geriye düştükten sonra sırtındaki ağrı nedeniyle maçı bırakmak zorunda kaldı.

Finali hükmen kaybetmesi nedeniyle gözyaşlarına hakim olamayan 37 yaşındaki Williams'ı, 19 yaşındaki rakibi Andreescu sarılarak teselli etmeye çalıştı.

Andreescu, bu yıl kazandığı Indian Wells'ten sonra Rogers Kupası'nı da alarak kariyerinin 2. tekler şampiyonluğunu elde etti.

23 şampiyonlukla "açık dönemde en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçi" unvanının sahibi eski dünya 1 numarası Williams, anne olduktan sonra oynadığı 4. finali de kaybetti.

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