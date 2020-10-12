Ozan Kabak ve Efecan Karaca A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki 4. maçında 14 Ekim'de Sırbistan'ı konuk edecek A Milli Futbol Takımı'nın ekibin kadrosunda sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle değişikliğe gidildi.
Rusya ile dün deplasmanda oynanan maçta sarı kart görerek Sırbistan karşılaşmasında cezalı duruma düşen Ozan Kabak kamptan ayrıldı.
Alt baldırında ve adduktor kasında problem yaşayan Efecan Karaca da aday kadrodan çıkarıldı.
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