Orta sıraların mücadelesinde kazanan Göztepe

Antalya
Süper Lig'in 39. haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe maçı, 3-2 konuk ekip Göztepe'nin üstünlüğü ile sona erdi.
3. dakikada Kudriashov'un sol kanattan pasında ceza sahasından topla buluşan Eren Albayrak, Esiti'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi.
5. dakikada penaltı atışını kullanan Fredy, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın solundan topu ağlara gönderdi: 1-0.
31. dakikada konuk ekip skorda eşitliği sağladı. Halil Akbunar'ın pas verdiği Esiti'nin ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak, kaleci Boffin'in solundan filelerle buluştu: 1-1.
37. dakikada Bünyamin Balcı'nın ceza sahası sağ çaprazdan şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat topu kornere gönderdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
İkinci yarı
58. dakikada Podolski'nin ceza sahası sağ çaprazdan şutunda, top üstten auta çıktı.
66. dakikada konuk ekip Göztepe öne geçti. Halil Akbunar'ın sağ çaprazdan ceza sahasına ortasına iyi yükselen Jahovic, kafayla topu ağlara gönderdi: 1-2.
67. dakikada Antalyaspor skora eşitlik getirdi. Bünyamin Balcı'nın sağ çaprazdan ortasında ceza sahasında meşin yuvarlakla buluşan Podolski, kafayla kaleci İrfan Can Eğribayat'ın sağından topu filelerle buluşturdu: 2-2.
84. dakikada konuk ekip bir kez daha öne geçti. Berkan Emir'in sağ kanattan kazanılan serbest vuruşla ceza sahasına gönderdiği ve yere çarpıp yükseklik kazanan topla kale önünde Atınç Nukan buluştu. Atınç'ın kafayla şutunda meşin yuvarlak, üst direğe çarpıp ağlara gitti: 2-3.
87. dakikada Nuri Şahin'in sol kanattan ortasıyla topla buluşturduğu Veysel Sarı'nın ceza sahasında kafayla şutunda Atınç Nukan, meşin yuvarlağı kale çizgisi üzerinden kafayla çıkararak gole izin vermedi.
Mücadele, Göztepe'nin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.
"Bunu bir an önce lehimize çevirip sıkıntı yaşamadan ligi bitirmeliyiz ki hedeflerimizi gerçekleştirelim"
Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, ligde kalan iki maçlarını hedefleri doğrultusunda tamamlamak istediklerini söyledi.
Yanal, Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Bugün enerjiye ve coşkuya ihtiyaçları olduğunu belirten Yanal, şöyle konuştu:
"Bugünkü maçın sonucunu etkileyen en önemli faktör bana göre bu enerjinin, kazanma arzusunun sonuca dönüştürecek bir mücadeleyi ortaya koymamızdır. Yoksa bizim takımımız o mücadeleyi, o isteği, o kazanma arzusunu sahaya koysaydı, bugün kazanırdı. Bu oyuncularla yola çıktık ve onlarla bir hikaye yazdık ve Türkiye Kupası finalini oynayacağız. İki maçımız kaldı. Bunu bir an önce lehimize çevirip sıkıntı yaşamadan ligi bitirmeliyiz ki hedeflerimizi gerçekleştirelim."
Karaman: "Bu galibiyet camiamıza hayırlı olsun"
Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman ise ligin sonuna gelindiğinde kısa vadede hedeflerini yakalayan takımların saha içi duruşlarının önem arz ettiğini vurguladı.
Antalya deplasmanından üç puanla dönmenin mutluluğunu yaşadıklarına işaret eden Karaman, şunları kaydetti:"Güçlü bir camiaya, güçlü bir teknik adama ve oyunculara sahip Antalyaspor'a karşı dış sahada alınan galibiyet, camiamız açısından önemli. Her şeye rağmen mücadele veren, oyun disiplininden kopmayan ve futbolun güzelliğini oyun iştahıyla beraber yapan oyuncularımı kutluyorum. Bu galibiyet camiamıza hayırlı olsun. Antalyaspor'a kupa finalinde ve bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum." Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.