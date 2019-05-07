Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.90
Dolar
6.16
BIST 100
91,184.48
Altın
1,281.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Papa Francis Kuzey Makedonya'da
logo
Futbol

Onyekuru atıyor, Galatasaray kazanıyor

Sarı-kırmızılı takım, Nijeryalı futbolcunun gol attığı 9 resmi maçın 8'ini kazanırken, birinde berabere kaldı. Bu sezon resmi maçlarda 15 kez ağları havalandıran Onyekuru, Galatasaray'ın en skorer ismi konumunda bulunuyor.

Ercan Çakar   | 07.05.2019
Onyekuru atıyor, Galatasaray kazanıyor

İstanbul

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş karşısında aldığı galibiyetle liderliğe yükselen Galatasaray, Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru'nun gol attığı maçlarda puan kazanmaya devam ediyor.

Sezon başında İngiltere'nin Everton ekibinden kiralanan 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon sarı-kırmızılı takımın gol yollarındaki en önemli ismi oldu.

Galatasaray, Onyekuru'nun gol attığı 9 resmi müsabakanın 8'ini kazanırken, birinden beraberlikle ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısındaki Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında birer, İstikbal Mobilya Kayserispor ve Demir Grup Sivasspor müsabakalarında da ikişer kez ağları havalandıran Onyekuru, ikinci devredeki MKE Ankaragücü karşılaşmasında 3, Antalyaspor mücadelesinde 2, Fenerbahçe ve Beşiktaş derbilerinde de birer gol attı.

Henry Onyekuru, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşındaki Evkur Yeni Malatyaspor müsabakasında da 2 kez meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

Nijeryalı futbolcunun gol atıp, Galatasaray'ın galip gelemediği tek müsabaka ligde deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalınan karşılaşma oldu.

Takımın en skoreri

Henry Onyekuru, Galatasaray'ın en skorer futbolcusu konumunda bulunuyor.

Nijeryalı futbolcu, bu sezon forma giydiği resmi maçlarda 15 kez ağları havalandırma başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılı takımda Onyekuru'yu, Sofiane Feghouli ile devre arasında kadro dışı bırakılan Eren Derdiyok 10'ar golle takip ediyor.

Galatasaray'ın devre arasında Kasımpaşa'dan transfer ettiği Mbaye Diagne ise resmi maçlarda 8 kez topu filelerle buluşturdu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sudan'da darbe sonrasında yaşananlar ve yeni aktörler
'Huawei muharebesi'nin mağduru Gavin Williamson
Türkiye-Irak ilişkileri ivme kazanıyor
Ukrayna'yı zor bir dönem bekliyor
Venezuela’daki darbe girişimi ters tepti

Benzer haberler

Yeni Malatyaspor 7 maç sonra deplasmanda güldü

Yeni Malatyaspor 7 maç sonra deplasmanda güldü

Fenerbahçe uzun bir aradan sonra deplasmanda kazandı

Galatasaray-Beşiktaş rekabetinde 345. randevu

Medipol Başakşehir'in puan kayıpları devam ediyor

Medipol Başakşehir'in puan kayıpları devam ediyor
Fenerbahçe'den Galatasaray'a yönelik sert açıklama

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yönelik sert açıklama
Galatasaray'da Marcao sevinci

Galatasaray'da Marcao sevinci