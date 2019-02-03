Fotoğraf: AA/Mustafa Çiftçi

ANTALYA

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda 6-2 galip geldikleri Antalyaspor maçıyla ilgili "Geçen hafta kaybettiğimiz puanı geri getiremedik ama kaybedilen morali geri getirdik. En azından gollerle daha moralliyiz." dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş, karşılaşma öncesindeki beklentilerinin saha içinde sonuca yansımasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, beklenenden fazla gol olduğunu söyledi.

Karşılaşmada daha fazla gol de atabileceklerini ifade eden Güneş, şöyle konuştu:

"İzleyenler açısından bol gol olması keyifli ama yediğimiz goller ve verdiğimiz pozisyonlarla ilginç bir maç oldu. Hatalarımız da var doğrularımız da var. Fazla gol atabilirdik, fazla gol de yiyebilirdik. Çok şiddetli bir şekilde kontrollü ve baskılı başlayamadık. Rakip de dirençliydi. Ancak, attığımız gol sonrası goller peş peşe gelince oyun lehimize döndü. Fakat ikinci yarı başında hatalarımız, durumu 3-1'e getirdi. Seyirci coşkusuyla beraber ikinci golü yiyip, rakibi maça ortak edebilirdik. Rakibimiz dirençli bir takım haline dönüşecekti ama dördüncü golü bulmamız, Kagawa'nın da oyuna girdikten sonra buluştuğu ilk topla gol bulması, bizim adımıza diğer golleri getirdi. Üç puan mutluluk verici. Emek verip karşılığını almak güzel. Bir hafta önce de goller gelseydi farklı yenebilirdik. Yine aynı sezonun ilk yarısındaki kaybettiğimiz Antalyaspor maçında da rahat kazanmamız gereken bir maçı kaybetmiştik. Burada kazandık. Geçen hafta kaybettiğimiz puanı geri getiremedik ama kaybedilen morali geri getirdik. En azından gollerle daha moralliyiz. Bu üç puanın yanında haftaya Bursaspor maçıyla yeniden çıkış yapmamız lazım."

"Antalyaspor'un başarılı olmasını isterim"

Güneş, Antalyaspor'un ligde iyi işler yaparak, iyi puanlar aldığını vurgulayarak, "Bu bir maraton, kimin ne zaman ne yapacağı belli değil. Onların dirençli, inançlı olarak iyi sonuçlar alacağına inanıyorum. Çünkü burada iyi bir taraftar, saha ve hava var. Bu takımın ligde başarılı olmasını isterim. Çünkü, buraya futbol yakışıyor. Kolay bir lig değil. Her takımın sıkıntıları var. Her takımın ne olacağı belli değil." ifadelerini kullandı.

"Tolgay'ı severim"

Şenol Güneş, Tolgay Arslan'ın veda mesajında kendisine teşekkür etmemesi ve arma ile ilgili açıklamasıyla ilgili soru üzerine, Tolgay'ın yaklaşık iki ay takımla birlikte olmadığının altını çizdi.

Fenerbahçeli futbolcu Tolgay Arslan'ın kötü bir insan olmadığını dile getiren Güneş, "Tolgay'ın iyi düşünceleri var. Bunları bazen yanlış kullansa bile takımı adına savaşan bir oyuncu. Bana teşekkür etmesine gerek yok. Olmayan şeyden sorun çıkarmaya çalışıyorsunuz. Bunlar çirkin şeyler, yapmayın. Tolgay'la düğünde görüştük, sorun yok. Oyuncumu seviyorum. Gidene de üzülürüm, gelene de sevinirim. Ama gidenin de başarılı olmasını isterim. Tolgay'ın da gittiği takımda başarılı olacağına inanıyorum. Onu seviyorum, bütün oyuncularımı seviyorum, hatalarıyla sevaplarıyla. Gülü seven dikenine katlanır. Gülü değerli kılan o dikenidir. Dikensiz gül istiyorsunuz, hiçbir yerde yok." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Sinan Özmüş